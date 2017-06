Dieven slaan slag in ziekenhuis: voor 100.000 euro aan apparatuur gestolen uit afgesloten ruimte

EINDHOVEN - Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft voor ruim honderdduizend euro schade door de diefstal van medische apparatuur. Afgelopen zaterdag sloegen dieven toe. Ze namen twee endoscopen van de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten mee. De instrumenten waarmee kijkonderzoek wordt gedaan, lagen achter slot en grendel.

Het ziekenhuis heeft aangifte gedaan. De politie onderzoekt de diefstal.



Een woordvoerder van het ziekenhuis benadrukt dat er op de weggenomen apparatuur geen gegevens van patiënten staan. Ook gaan de onderzoeken op de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten gewoon door en hoeven patiënten niet afgebeld te worden.



De dieven namen een gastroscoop en een kinderscoop mee. Die worden gebruikt voor kijkonderzoek in de maag. Ziekenhuizen in de regio zijn ingelicht zodat ze extra alert kunnen zijn.



Inside job?

Branchevereniging de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) noemt het 'een forse diefstal'. Woordvoerder Wouter van der Horst: "Dit komt zelden voor. Het is de vraag of het van binnenuit of van buiten is gedaan. Het is een afgesloten ruimte. Dat geeft wel te denken. Als je zo doelgericht te werk gaat, zijn het misschien mensen die er gewerkt hebben. Als er een pasje is gebruikt, is het geregistreerd in het systeem. Onderzoek van de politie moet het gaan uitwijzen."



De NVZ waarschuwt alle ziekenhuizen in Nederland goed op te letten. Van der Horst: "Wij richten ons op cybercriminaliteit, maar dit is de andere kant van het verhaal. Dit kan een begin zijn. Als je auto-onderdelen kunt verkopen, kun je ook ziekenhuisonderdelen verkopen."