Advocaat van Bossche verdachte (16) doet aangifte van smaad in zaak Savannah

DEN BOSCH - De advocaat van de 16-jarige jongen uit Den Bosch die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Savannah Dekker (14) heeft aangifte gedaan tegen iemand die berichten over de jongen plaatste op internet. Het gaat om een Facebook-bericht met een foto van de jongen uit Den Bosch waar ‘Dit is de moordenaar van Savannah’ bij stond.

“Ik heb namens de ouders aangifte gedaan vanwege smaad en laster”, laat advocaat Fleur Zijderveld woensdag weten. “Het is een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van mijn cliënt en zijn ouders. Het kan niet zo zijn dat iedereen alles maar mag roepen en schrijven op internet.”



Geen contact met buitenwereld

De Bosschenaar werd op 5 juni opgepakt vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij de dood van het meisje uit Bunschoten. Hij zit nog altijd vast en mag geen contact hebben met de buitenwereld. Volgens Zijderveld is de jongen niet eerder met politie of justitie in aanraking is geweest.



'Niet op stoel van rechter'

“Het gaat naar omstandigheden goed met hem. Maar het is allemaal zeer heftig”, vertelt zijn advocaat. Ze vindt daarom dat het ‘publiek niet op de stoel van de rechter mag gaan zitten’ door bijvoorbeeld berichten op internet te plaatsen over hem.