De vlag kan uit! Of niet? Eindexamenuitslag vandaag bekend

SON - Ze hebben er drie weken op moeten wachten, maar vandaag is het dan eindelijk zo ver. Ruim dertigduizend scholieren horen woensdagmiddag of ze geslaagd zijn of niet. "Ik kan haast niet uitdrukken hoe zenuwachtig ik ben", zegt vmbo-leerling Bradley Schellekens. En samen met hem, zitten er duizenden in spanning.

Om acht uur vanochtend is de definitieve normering online bekend gemaakt. Dit betekent dat de school met deze norm definitief kan berekenen wat je eindcijfer is. En hiermee weten de docenten dus of je geslaagd bent of niet.



Wachten, wachten, wachten

Toch moeten duizenden scholieren nog uren wachten. Zo weet Bradley pas tussen drie en vier uur of hij geslaagd is. "Ik krijg sowieso een telefoontje. Dan zit je dus de hele tijd te controleren of je geen gemiste oproep hebt, of dat je verbinding het wel doet."



Bradley heeft vmbo-eindexamen gedaan op het ROC in Tilburg. Iets wat hij eigenlijk pas volgend jaar zou moeten doen, als het aan doktoren en zijn mentor zou liggen. Bradley heeft namelijk net een zware rugoperatie achter de rug, waarbij een tumor is verwijderd.Als hij slaagt, zou dat dus extra bijzonder zijn.Ook een bijzondere dag voor een scholier uit het westen van Brabant. De staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker verrast namelijk een vmbo-scholier met een bezoekje. Dekker mag de leerling rond twee uur vertellen dat hij geslaagd is. Om welke leerling het gaat, blijft nog even geheim.