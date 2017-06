Bokser Max van der Pas wil goud op het EK: 'Door te trainen in Roosendaal heb ik meer kans'

ROOSENDAAL - De komende dagen is het EK boksen in Oekraïne. Een belangrijk toernooi voor de Brabantse bokswereld. Helemaal voor de 24-jarige Max van der Pas uit Elsendorp. Hij hoopt op het EK in het toernooi tot 75kg zijn definitieve doorbraak te maken als topbokser. Om door te breken traint de Elsendorper bij de Highschool of Boxing in Roosendaal.

Max is zeer enthousiast over de nieuwe trainingslocatie in Roosendaal. "Ik werk hier met mijn trainer Waleed Shekho. Bij de Highschool of Boxing draait alles op topboksen. Dat straalt het ook uit. We kunnen hier echt de puntjes op de i zetten".



Europees Kampioenschap

Van 14 tot en met 25 juni vindt het Europees kampioenschap boksen voor mannen plaats in Charkov. Max van der Pas met trainer Waleed Shekho deelnemen aan het EK in Oekraïne. Plaatsing bij de eerste acht is een ticket voor het WK in Hamburg. "Vorig jaar werd ik vijfde en nu ga ik voor goud!", zegt een gemotiveerde Max.





De Highschool of Boxing ligt op sportpark Kortendijk in Roosendaal. De thuishaven van voetbalclub RSC Alliance. "Wij hebben een mooie ruimte waar we in alle rust kunnen werken aan mooie resultaten", zegt Andy van Peer van de boksschool."Met Waleed hebben wij een van de toptrainers in Nederland in huis. Hij heeft de mogelijkheden om jongens als Max, Brian, Rick, Willem en Cas naar grote hoogte te brengen".Achter Max zit een hele jonge groep talentvolle boksers. Jonge honden die in de voetsporen van Max kunnen treden. Cas van Peer gaat bijvoorbeeld in oktober naar het jeugd EK."Ik ben blij dat ik met jongens als Max kan trainen. Daar leer je van en door met Max te trainen word ik zelf ook sneller en beter", zegt een enthousiaste Cas van Peer.