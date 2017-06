Dronken man opgepakt met twee luchtdrukwapens in Eindhoven

EINDHOVEN - Een rustige nacht in Eindhoven eindigde zaterdag met een opmerkelijke aanhouding in Gestel. Een dronken man werd in zijn eigen huis gearresteerd door de politie, omdat hij een andere man met een geladen luchtdrukwapen op straat had bedreigd. In de huiskamer lag bovendien nog een tweede luchtdrukwapen. Dat meldt de politie woensdag.

Midden in de nacht kreeg de politie een melding van een ruzie in een straat in Gestel. Er zou een vuurwapen zijn gebruikt. De agenten trokken direct hun kogelvrije vesten aan en raceten ernaartoe.



Escalatie

Toen ze de straat inreden, troffen ze een grote groep jongeren aan die om een container stonden. Op de container lag een vuurwapen, dat direct in beslag werd genomen. Het bleek een luchtdrukwapen en het was nog geladen.



De jongeren vertelden dat het ging om een lopend conflict, wat nu helemaal was geëscaleerd. Een van hen zou zijn bedreigd door de verdachte, die inmiddels gewoon weer in zijn woning zat. Daar werden de agenten binnengelaten door de vrouw des huizes, terwijl de verdachte dronken en gewond aan zijn gezicht in de woonkamer zat.



Nóg een wapen

De agenten liepen de kamer in en zagen direct een tweede wapen vlakbij de verdachte liggen. Met de man bleek geen gesprek meer te voeren, waarop hij werd aangehouden. Ook dit wapen werd in beslag genomen.



De man is opgesloten en het slachtoffer heeft aangifte gedaan.