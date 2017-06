Sandra Reemer zong voor haar overlijden nog één laatste nummer

SINT-MICHIELSGESTEL - Sandra Reemer nam vlak voor haar dood nog een emotioneel nieuw nummer op. Het lied 'De Tijd' werd dinsdag gedraaid tijdens de herdenkingsdienst voor de zangeres en presentatrice.

Show.nl heeft een studioversie van het nummer op haar website staan.



'Sla m'n arm om je heen'

Het nummer zal tijdens de besloten herdenkingsdienst in Kasteel Maurick in Vught vast menige tranen over de gezichten hebben doen rollen.



Slechts door een piano begeleid en met hoorbare snik in de stem zingt de zangeres de volgende tekst:

'Ik heb zo lang niet gedacht, aan alle tijd die zo mooi is achteraf. Kijk naar de foto's aan de wand. Weer een dag, weer een week, weer een maand, die ooit was.

Wat gaat de tijd toch snel voorbij, voorbij, als ik zie, hoe alles langzaamaan verdwijnt. Er is niets wat ik kan doen, sla m’n arm om je heen.



Wat gaat de tijd toch snel...

Ik voel je warme hand, er loopt een traan over m’n wang. Ondanks dat het niet kan, wil ik soms terug, even terug, ook al duurt het niet lang.



Zoveel gezichten, die ik voor altijd zal missen. Weer een dag, weer een week, weer een maand die ooit was.

Wat gaat de tijd toch snel voorbij, voorbij, als ik zie hoe alles langzaamaan verdwijnt. Er is niets wat ik kan doen, sla m’n arm om je heen.



Wat gaat de tijd toch snel voorbij'

Sandra Reemer overleed vorige week aan borstkanker. Ze is 66 jaar geworden.