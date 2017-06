Liefdevolle reacties op het overlijden van Hein Verbruggen

EINDHOVEN - Het overlijden van oud-sportbestuurder Hein Verbruggen zorgde woensdag voor veel verdrietige reacties. Vooral op social media werd de voormalig voorzitter van de internationale wielerunie UCI en oud-lid van het Internationaal Olympisch Comité geroemd om zijn inzet. Ook koning Willem-Alexander heeft gereageerd.

Op Twitter en Facebook verschenen binnen korte tijd veel steun- en dankbetuigingen over Hein Verbruggen. Oud-wielrenner en voormalig ploegmanager Theo de Rooij schreef op Twitter: "Een groots wielerman en visionair. Hij heeft tot het einde toe de ketting strak gehouden. Respect!"

'Vaarwel vriend'

"Hij was een van Nederlands grootste sportbestuurders ooit. Verslagenheid hier in Lausanne is groot. Vaarwel vriend'', twitterde Nederlands IOC-lid Camiel Eurlings over Verbruggen. Ook vanuit de politiek kwam een steunbetuiging. Minister Edith Schipper van Sport reageerde via Twitter: "Hein Verbruggen heeft tot op het laatst veel betekend voor de sport. Ik condoleer zijn naasten met dit grote verlies."



Koning

Ook de Koning heeft verdrietig gereageerd op het overlijden van de oud-wielerbaas: "Hein Verbruggen leeft in mijn herinnering voort als een man met een groot hart, voor de olympische beweging, voor de wielersport en voor de mensen om hem heen". Hij wenst de familie en vrienden van Verbruggen alle sterkte toe.