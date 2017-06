Plop! Luuk Broos' grootste champagnetoren ooit klaar voor de recordboeken [VIDEO]

MADRID - Al bijna twintig jaar lang stapelt hij record op record. Letterlijk. En woensdagavond in Madrid hoopt champagnetorenbouwer Luuk Broos uit Kaatsheuvel zijn laatste en grootste creatie de recordboeken in te knallen. Met een magnumfles Moët, natuurlijk. ‘Vanavond is het glas halfvol!’

Het stapelen van het duizelingwekkende aantal van 50.166 champagneglazen is geen kleinigheid. De piramide is bijna 7,5 meter hoog. Broos en zijn team werkten er vijf dagen aan. Er moest zelfs een hangende constructie worden bedacht voor het stapelen, omdat de vloer van de locatie het anders mogelijk niet zou houden onder de duizenden kilo’s glas.



Broos, in het dagelijks leven eigenaar van een evenementenbureau en voorheen Chalet Fontaine in Kaatsheuvel, is met recht een autoriteit op dit gebied. Tijdens de millenniumviering in 2000 werd zijn creatie van 32.000 glazen in het Kurhaus beloond met een vermelding in het Guiness World Records. Zijn huidige record staat op 43.680 “Dat was de ideale mogelijkheid voor zo’n act”, aldus Broos. “Toen stal ik de show om klokslag middernacht.” Sindsdien heeft hij honderden champagnetorens gebouwd in vele landen. “En een half jaar geleden belde Moët & Chandon met de vraag of ik een nieuwe recordtoren wilde bouwen. Daar zeg je natuurlijk geen nee tegen.”Het enorme glazen gevaarte is af en wordt woensdagavond van bovenaf voorzien van vijf liter champagne. Daarmee is het nieuwe wereldrecord officieel. De hele toren vullen is geen optie. “Dan zou je misschien wel tien vrachtwagens nodig hebben. Dat is geldverspilling en dan had ik niet eens meegedaan”, aldus Broos.De horecaman is trots. Net als de directeur van Moët. “Die is laaiend enthousiast om als eerste champagnehuis ter wereld mede-recordhouder te worden.”Hoe lang het record van 50.1666 blijft staan, valt nog te bezien. Broos streeft namelijk naar de 100.000, maar eerst maar eens de happening van woensdag. “Vanavond is het glas in elk geval halfvol!”