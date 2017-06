Universiteit en politie gebruiken data in de strijd tegen de onderwereld

DEN BOSCH - Brabants jongste Universiteit, de Jheronimus Academy of Data Science in Den Bosch, gaat data inzetten in de strijd tegen georganiseerde misdaad. Dat gaat gebeuren in een zogeheten ‘Crime Room’. Daarin werken onder meer de universiteit, de politie, en het Openbaar Ministerie samen.

De universiteit gaat data gebruiken om georganiseerde misdaad op te sporen en aan te pakken. In Brabant is een enorme toename zichtbaar in de hennepteelt en de productie en handel in synthetische drugs. Met hulp van de data-analyses verwachten de autoriteiten meer grip te krijgen op de onderwereld.

De Crime Room wordt gevestigd op de Mariënburg campus in Den Bosch. De opleiding wil graag dat de Crime Room uitgroeit tot een nationaal expertisecentrum.