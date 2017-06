Jongens die meisjes aanrandden in Technopolis krijgen straf: 'Gepaste maatregelen'

Technopolis in Mechelen (foto: Technopolis)

EERSEL - De rechter heeft 'gepaste maatregelen' genomen tegen de vier jongens die begin mei twaalf meisjes uit Eersel aanrandden in het Belgische Mechelen. Omdat ze voor de kinderrechter stonden, worden er verder geen details bekendgemaakt.

De meisjes van het Rythovius College waren op een excursie naar het Technopolis in Mechelen, een doecentrum voor technologie en wetenschap. In de toiletten en tentoonstellingsruimtes werden hun borsten en billen betast.



Daders tussen de dertien en vijftien jaar oud

Twee van de daders zijn dertien jaar oud. De andere zijn veertien en vijftien. Na de aanrandingen werden de jongens, die ook op schoolreis waren, meteen geschorst door hun opleiding.



Behalve de twaalf Brabantse meisjes maakten de jongens ook vier schoolgenootjes slachtoffer. Het was een traumatische ervaring vertelden twee slachtoffers eerder tegen Omroep Brabant.