Meis (3) vertelt zelf hoe ze haar 29 jaar oude Sophiepop kwijtraakte: 'Wie kan ons helpen?'

EINDHOVEN - Meis (3) uit Eindhoven is haar pop kwijt. Het meisje liep dinsdag met haar oma over straat, toen de maar liefst 29 jaar oude pop van haar wagentje vol knuffels viel. Zowel moeder als dochter zijn van slag en hopen dat de pop snel gevonden wordt. Dus wie heeft 'Sophiepop' gezien?

Meis liep over de Broerelaan in Eindhoven toen het popje kwijtraakte. "Ik was gaan wandelen met oma Hennie en Roefbroer en toen was ik Sophie kwijtgeraakt en nu weet ik niet meer waar ze is", vertelt het meisje.



"We zijn direct teruggegaan om te kijken, maar toen was Sophiepop al weg", zegt haar moeder. "Iemand moet hem opgehaald hebben. Ik kan me niet voorstellen dat iemand hem weg zou gooien."



Doorzichtige oogjes

Sophiepop had een paars en groen truitje aan en heeft doorzichtige oogjes, laat Meis weten.



Het popje heeft al heel wat gezien, want ze is maar liefst 29 jaar oud en was ooit van de moeder van Meis: "Ik heb haar zelf gekregen toen ik twee was en ze heeft al die jaren overleefd. We hebben een hele garderobe voor haar." Zowel moeder als dochter hopen dat iemand de pop vindt, of in de woorden van Meis: "Wie kan ons helpen?"



Wie de pop gezien heeft, kan moeder Fleur een berichtje sturen op Facebook.