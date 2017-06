Stallen van boeren moeten al in 2022 aan strenge milieu-eisen voldoen

DEN BOSCH - Brabantse veestallen moeten uiterlijk 1 januari 2022 milieuvriendelijk zijn. Boeren moeten dan hun stallen zo hebben ingericht dat de uitstoot van stikstof aan de regels voldoet.

Althans dat geldt voor bedrijven die al aan de regels van ammoniak- en fijnstofuitstoot van 2015 voldoen. Bedrijven die zelfs daar nu nog niet aan voldoen krijgen de duimschroeven verder aangedraaid. Die moeten uiterlijk 2020 hun zaakjes voor elkaar hebben. Dat stellen Gedeputeerde Staten definitief voor. Provinciale Staten beslissen er 7 juli over.



Aanvankelijk was 2028, de deadline, later werd dat 2020. Dat leidde tot veel boerenprotest. 2022 is een compromis. “2020 is niet haalbaar”, zegt gedeputeerde Johan van den Hout. Boeren protesteren vooral op social media tegen het naar voren schuiven van de datum. Ze zijn bang dat ze hun bedrijven niet op tijd milieuvriendelijk krijgen en dus op slot moeten.



Meer ruimte andere bedrijven

Gedeputeerde Staten zijn helder in hun keuze. Minder uitstoot door boerenbedrijven is niet alleen goed voor mens, dier en natuur maar ook voor de ontwikkeling van andere bedrijfstakken in Brabant en dus voor elke Brabander. Er mag maar een bepaalde hoeveel uitstoot zijn. Alles wat boeren gebruiken gaat ten koste van andere bedrijven.



Bijvoorbeeld als een recreatiepark in de buurt van een natuurgebied wil uitbreiden kan dat nu niet. Een groter park betekent meer bezoekers, meer auto’s en meer uitstoot. Als boeren duurzamer gaan werken krijgen andere ondernemers meer ruimte. Dat geldt ook voor nieuwe bedrijven die zich in Brabant willen vestigen. Als boeren inschikken krijgen die andere bedrijven ruimere mogelijkheden en zullen ze gemakkelijker voor Brabant kiezen. Dat betekent meer werkgelegenheid.





Het economisch belang is volgens GS niet de enige reden. Zoveel te sneller boeren duurzamer werken zoveel te beter dat is voor mens , dier en natuur.GS hebben ook een besluit genomen over mestverwerking. Al eerder maakte het provinciebestuur bekend dat er niet meer met mest gesleept mag worden. Die moet bij voorkeur verwerkt worden op het eigen boerenbedrijf of anders op industrieterreinen zo dicht mogelijk bij huis. Aanvankelijk was het nog zo dat ook boeren van buiten de provincie daar hun mest zouden mogen verwerken. Dat viel helemaal verkeerd bij natuurorganisaties. Die zeiden dat Brabant het mestputje van Nederland zou worden. GS stellen nu voor dat alleen mest die in Brabant is geproduceerd hier mag worden verwerkt.GS houden wel vast aan het systeem van staldering. Dat betekent dat een veehouder alleen nieuwe dierenverblijven mag bouwen als hij oude gebouwen sloopt. Voor elke tien vierkante meter nieuwbouw moet elf vierkante meter worden afgebroken. Aanvankelijk gold dat alleen voor varkensbedrijven, maar nu ook voor rundvee- en geitenbedrijven.