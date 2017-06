Vader wilde dochter (10) doden toen hij met haar 'treintjes ging kijken'

DEN BOSCH - Een vader uit Helmond was in januari van plan zijn 10-jarige dochter om het leven te brengen toen hij met haar ‘treintjes ging kijken’. De man (52) wilde het meisje volgens de rechter in Den Bosch ombrengen om zijn ex voor altijd ongelukkig te maken. Een plan dat getuigt ‘van een immense wreedheid’, zo oordeelde de rechter in Den Bosch woensdag.

Van de rechter in Den Bosch kreeg de vader woensdag een voorwaardelijke celstraf van vijftien maanden opgelegd. Ook moet hij zich van de rechter meteen laten behandelen en daarbij komt hij onder toezicht te staan van de reclassering.

Hij krijgt de straf voor het voorbereiden van de moord op zijn 10-jarige dochter en voor het bedreigen van de nieuwe partner van zijn ex.

Stapt met dochter in auto

In de avond van 26 januari stapte de verdachte met zijn dochter in de auto. Hij reed langs het huis van zijn ex en zei via de telefoon tegen haar dat dit de laatste keer was dat zij haar dochter zou zien. Hij ging met hun dochter naar ‘de treintjes kijken’.

Eerder die dag had de verdachte al tegen zijn ex gezegd dat zij haar dochter pas weer zou zien als zij opgebaard zou liggen. Vanuit de auto belde de vader ook met zijn broer. Tegen hem zei hij dat hij zichzelf en zijn dochter iets aan zou doen. Ook tegen zijn broer zei hij dat ‘ze treintjes zouden gaan kijken’.

'Antwoorden te vinden'

De verdachte wil dat zijn broer naar zijn huis gaat, want daar ‘zouden antwoorden te vinden zijn’. Hier aangekomen belt de broer van de verdachte de politie. De politie vindt vervolgens een aantal afscheidsbrieven van de verdachte. De politie probeert dan contact te krijgen met de verdachte. Dit lukt na ongeveer twintig minuten.

Agenten krijgen de indruk dat de man zijn dochter inderdaad om het leven wil brengen. Ze praten hem het plan uit zijn hoofd en kunnen hem uiteindelijk aanhouden.

Geen contactverbod

Dat de man later verklaard nooit de intentie te hebben gehad zijn dochter te doden, vindt de rechter ongeloofwaardig. Dat zij nog leeft, is volgens de rechter te danken aan het optreden van de broer van de verdachte, de moeder van het meisje en haar nieuwe partner. Zij waarschuwden de politie.

De rechter heeft de vader geen contactverbod opgelegd met zijn ex en dochter. In het rapport van de reclassering staat dat zo’n verbod nu niet nodig is. Verandert de situatie tussen de verdachte en zijn dochter en/of ex dan kan zo’n contactverbod volgens de rechter alsnog worden opgelegd.

Eerdere eis

Justitie eiste eerder ook een voorwaardelijke gevangenisstraf van vijftien maanden en onmiddellijke behandeling van de man.