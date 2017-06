Balkons onveilig, deuren gebarricadeerd totdat de flats worden gesloopt

CUIJK - Pech voor de bewoners van de flats aan De Valuwe en Vuurijzerstede in Cuijk. Bij een controle bleken de balkons niet veilig genoeg. Om te zorgen dat bewoners niet meer het balkon op kunnen, barricadeerde woningcorporatie Mooiland de deuren met houten planken. De deur kan nog wel open, maar bewoners kunnen niet meer het balkon op.

Gelukkig met de houten barricade zijn de bewoners allerminst. “We snappen de mening van de woningstichting wel. We weten al een tijdje dat de flats plat gaan. Maar om nu met een houten plank alles af te sluiten, is echt te gek. Mijn appartement luchten is op deze manier onmogelijk. De plank houdt alle wind tegen waardoor het hier op warme dagen echt bloedheet wordt. Ik heb eerst maar een airco gekocht."



Vijftig euro

Om het leed iets te verzachten komt de woningstichting de bewoners tegemoet. Volgens de woordvoerder krijgen de huurders vijftig euro korting per maand. "Ik ben best tevreden met de tegemoetkoming, maar vind het wel een beetje weinig, zegt de bewoonster. "Het lijkt net alsof ik in een gevangenis woon. Het ziet er niet uit."

Te duur

Naar een blijvende oplossing zoekt woningcorporatie Mooiland niet meer. “We vinden het écht heel vervelend voor de bewoners. Zeker op mooie en zonnige dagen. Toch gaan we er niets meer aan veranderen. De flats worden komend voorjaar gesloopt. Om nu nog van alles te doen, kost ontzettend veel geld. Dat besteden we liever aan andere projecten.”



“Het eerste idee was om de deur in zijn geheel dicht te schroeven. Cilinder vervangen en de deur op slot draaien”, zegt een woordvoerder van de woningstichting. Dat idee werd niet zo heel positief ontvangen door de bewoners. “Tijdens een inloopmiddag gaven mensen aan dat ze op warme dagen hun deur dan ook niet meer open konden zetten voor frisse lucht. Daarom hebben we besloten om deze fysieke barrière aan te brengen.”