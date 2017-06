Haring happen voor beginners, visboer Karel gaat Europees Parlement bijscholen

BREDA - Hij is lekker vet, smaakt weer beter als ooit te voren en hapt lekker weg. “Vanmorgen stonden de eerste klanten al om acht uur bij de kraam voor een Hollandse Nieuwe, ik was officieel nog niet eens open”, vertelt Karel van viskraam de Ruijter uit Breda die binnenkort zelfs afreist naar het Europees Parlement in Brussel om ze ook daar haring te leren happen.

“Hij is er weer, Hollandse Nieuwe”, Karel de Ruijter roept het nog maar eens hard over het plein. Gezien de drukte bij zijn viskraam, die woensdag bij winkelcentrum Heksenwiel in Breda staat, hebben zijn klanten echter geen aansporing nodig. In Brussel zal het straks anders zijn. “Wij gaan die Europarlementariërs leren, dus ook de Grieken, Duitsers en Fransen, hoe ze een haring moeten eten.



Kroon op het werk

Het Bredase koppel is gevraagd door het Nederlands visbureau om het visje in Brussel te gaan promoten. “We zijn enorm trots dat we gevraagd zijn”, zegt Jolanda. “Er zijn duizenden vishandelaren in Nederland en wij zijn gevraagd, echt de kroon op ons werk.”



Haringparty

Jolanda en Karel zullen voor de Brusselse haringparty, die eind juni gaat plaatsvinden, rond de zevenhonderd haringen meenemen richting het zuiden. “Mijn taak zal ook zijn om ze van alles te vertellen over dit prachtige visje, maar ook hoe ze de haring moeten beetpakken.” Karel doet het voor, pakt de haring bij de staart en scheurt de haring elegant doormidden. “Kijk, zo doe je dat. Je hebt dan twee kleinere haringen en dat hapt beter weg”



Hoewel in Brussel de voertaal Engels zal zijn verwacht de Bredase visboer dat hij vooral gebarentaal zal gebruiken. “Daar kom je heel ver mee. Let op ik zal ze allemaal laten smullen daar.”