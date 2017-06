Yuri krijgt een gloednieuwe auto in ruil voor een miljoen YouTube-views [VIDEO]

UDEN - Een miljoen views krijgen op YouTube en daarmee een gloednieuwe Opel Astra winnen. Het overkwam de 31-jarige Yuri Schuurkes uit Uden. Hij reageerde op een winactie van Opel door een filmpje te plaatsen waarin hij in een Spider-Man-pak pech krijgt met zijn oude Opel en een testrit maakt in een nieuwe. Hij kreeg zoveel views dat hij donderdag zijn nieuwe auto mag ophalen.

De opdracht was om minimaal 922.800 views te halen om de duurste Opel Astra te winnen. Een peulenschilletje voor Yuri, die al een succesvol YouTube-kanaal heeft. "Ik wist eigenlijk meteen dat ik het zou gaan halen. Toen de oproep werd geplaatst, wist ik al bijna dat ik een nieuwe auto had gewonnen", zegt Yuri.



Wereldprimeur

Yuri is volgens Opel de eerste ter wereld die op deze manier een winactie wint. Donderdagmiddag mag hij zijn nieuwe wagen komen halen. "M'n familie wil dat ik meteen naar hen in Zuid-Spanje kom rijden, maar ik ga eerst gewoon lekker naar huis en dan zien we wel weer."



De prijswinnende video:



Voor wie zich geïnspireerd voelt, heeft de autodealer nog twee auto's te verdelen. Er staat nog een Opel Karl Rocks een Corsa te wachten op degene die respectievelijk 589.900 en 739.600 views bij elkaar krijgt.