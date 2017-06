Geslaagd! Duizenden Brabantse scholieren hebben diploma op zak

SON - Hij mocht geen examen doen van de doktoren en van zijn mentor. Maar Bradley Schellekens uit Goirle deed het toch. "En ik ben geslaagd!"

Bradley, nog herstellende van een operatie waarbij een tumor uit zijn rug is gehaald, is ontzettend blij. En met hem vele duizenden anderen.



Want woensdag kreeg niet alleen Bradley te horen dat hij geslaagd is voor het voortgezet onderwijs. Ook Ralph, scholier van het ’t Ravelijn in Steenbergen, heeft zijn diploma op zak. En dat kreeg hij op een hele speciale manier te horen. Staatssecretaris Sander Dekker kwam namelijk bij hem langs."Ik wist eigenlijk niet wie het was", zegt Ralph. "Maar dit is wel echt onvergetelijk. Super bijzonder dat ik dit heb meegemaakt. Een dag om nooit te vergeten."

Ook geslaagd voor eindexamen Russisch

En ook Mascha Shevchenko is geslaagd! Ze was één van de twee Brabanders die eindexamen Russisch deed. En wat denk je? Ze had maar twee foutjes voor dat examen. Heel knap dus.



Sociale media stroomt inmiddels vol met berichten van nog meer feestende scholieren. Gefeliciteerd!