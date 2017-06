Internationale bende steelt al jaren op grote schaal medische apparatuur in Europa

EINDHOVEN - Het is een bijzondere diefstal: die van twee endoscopen uit het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Schade? 100.000 euro. Hier in Nederland komt een diefstal van dergelijke apparatuur niet vaak voor, maar in andere landen heeft een bende al vaker toegeslagen.

In Griekenland heeft een georganiseerde bende dit jaar al regelmatig toegeslagen. Uit Griekse media blijkt dat de dieven bij zeker vier ziekenhuizen dure apparatuur hebben gestolen. Bij de diefstallen ging het vooral om verschillende modellen endoscopen.



Het viel de politie in Griekenland op dat de dieven erg goed wisten waar ze moesten zijn. Ze wisten ongezien op de vierde verdieping van een ziekenhuis te komen, om daar de apparaten weg te nemen en onopgemerkt te verdwijnen. Daaruit leidde de politie af dat de dieven een grote kennis hadden van de gang van zaken in het ziekenhuis.



'Colombiaanse daders'

Begin juni was er een doorbraak in het onderzoek van de Griekse politie. Ze wisten vier van de endoscopen op te sporen en kwamen erachter dat de daders uit Latijns-Amerika komen, waarschijnlijk Colombia. Het zou gaan om een groep van drie mannen en een vrouw.



Uit het onderzoek blijkt dat de daders lid van van een internationale criminele organisatie, die de afgelopen jaren op grote schaal medische apparatuur heeft gestolen in Europese landen. Volgens de Griekse autoriteiten heeft dezelfde organisatie al toegeslagen in Luxemburg, Kroatië, Litouwen, Oostenrijk, Nederland, Frankrijk, Polen, Italië en Tsjechië.



Diefstallen in België

In België werd er rond Pasen toegeslagen. Dieven gingen er vandoor met 300.000 euro aan medische apparatuur uit het Epicura ziekenhuis in Aat (Henegauwen). Daar werden acht endoscopen meegenomen.



De dieven gingen, net als in Eindhoven, zeer doelgericht te werk. De endoscopen zaten in twee kasten opgeborgen en juist die kasten zijn opengebroken. De apparaten zijn waardevol. Ze kosten tussen de 15.000 en 40.000 euro per stuk.



Na de diefstal uit het Belgische ziekenhuis waarschuwde de Vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen Nederlandse ziekenhuizen. "Het is belangrijk om uw endoscopieruimtes goed te beschermen."



De politie kan niet zeggen of deze diefstal verband houdt met eerdere diefstallen. "Als politie hebben we natuurlijk wel eens te maken met diefstal van medische apparatuur, maar dit geval lijkt wel uitzonderlijk", zegt een woordvoerder.