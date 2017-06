Avans-studente Zoewé Rozenblad (21) vermist

ZWIJNDRECHT - Communicatie-studente Zoewé Rozenblad van de Avans Hogeschool in Breda wordt sinds dinsdag vermist. In een bericht op Facebook roept haar familie op om uit te kijken naar de 21-jarige vrouw uit Zwijndrecht.

Volgens zus Dewi heeft Zoewé maandag voor het laatst gebruik gemaakt van haar OV-chipkaart. Ook heeft ze sindsdien geen gebruik meer gemaakt van haar mobiele telefoon. Haar fiets staat op station Zwijndrecht.



"Zoewé is een vrolijk meisje en studeert Communicatie aan Avans Hogeschool. Op dit moment zit zij in haar afstudeerfase en loopt zij stage bij een evenementenbureau in Rotterdam. Vanuit school en haar stagebedrijf horen wij dat Zoewé het goed doet op school en het stagebedrijf en dat ze in haar laatste fase zit van het afstuderen. Vrienden en vriendinnen van Zoewé geven aan dat zij niet weten waar Zoewé is en geven aan dat ze haar missen”, schrijft Dewi op Facebook.



Zoewé heeft een spijkerbroek aan en draagt een zwart jasje of een blauw spijkerjasje en heeft zwarte schoenen aan. Ze is 1.65 meter lang en heeft een slank postuur.