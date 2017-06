Woningoverval en bedreiging uit 2015 mogelijk opgehelderd, politie houdt man aan

OUDENBOSCH - De politie heeft een man van 31 jaar uit Oudenbosch opgepakt. Hij wordt verdacht van het plegen van een woningoverval in 2015. Bij die overval was de 79-jarige bewoner van het huis slachtoffer.

Op 18 april 2015 werd een ruit van het huis plotseling vernield. De bejaarde bewoner werd met een mes bedreigd. De overvaller pakte sieraden en eiste geld van de bewoner.



Die werd gedwongen om in zijn eigen auto naar een bank in Oudenbosch te rijden. Daar probeerde de dader geld te pinnen. Vervolgens reden ze weer terug naar het huis van de bejaarde man. De dader ging er te voet vandoor.



Vlucht naar familielid

Het slachtoffer is na de vlucht naar een familielid in Roosendaal gereden. Hij heeft bij de politie melding gedaan van het incident en daarna aangifte gedaan.



Er zijn getuigen gehoord en er is sporenonderzoek gedaan in het huis. Uiteindelijk heeft dat geleid tot de aanhouding van deze verdachte, meer dan twee jaar na de overval. De verdachte zit voorlopig vast.