Boeren en CDA verbijsterd over stallenplan: 'wat schiet de natuur hier nou mee op'?

EINDHOVEN - Boerenorganisatie ZLTO en oppositiepartij CDA zijn verbijsterd over het standpunt van Gedeputeerde Staten dat stallen al in 2022 milieuvriendelijk moeten zijn. “GS hebben geen enkel gevoel voor de sociale en emotionele gevolgen die dit voor de boeren heeft”, zegt Janus Scheepers van de ZLTO. “We zijn zwaar teleurgesteld”, zegt Ton Braspenning van het CDA.

Scheepers zegt dat boeren de afgelopen jaren al veel hebben gedaan om milieumaatregelen te nemen. Veel boeren hebben hun stallen al verbouwd om de ammoniakuitstoot tegen te gaan. Nu moeten ze op korte termijn voor de tweede keer verbouwen. “Wij zijn niet tegen milieumaatregelen maar geef ons wel de tijd”, zegt Scheepers.



“We hebben de afgelopen periode voortdurend met alternatieven de dialoog met de provincie gezocht. Tevergeefs: een reactie van GS bleef uit. Ook over de nieuwe stikstofregels is geen overleg gevoerd. Kennelijk heeft de provincie het overlegmodel verlaten en beschouwt zij het convenant als beëindigd”, aldus Scheepers.



Allemaal azijn en geen honing

Volgens hem is het voor de provincie Brabant nooit genoeg wat boeren doen om uitstoot van schadelijke stoffen te voorkomen. Het plan van de provincie om een fonds van dertig miljoen euro te maken waaruit boeren geld kunnen lenen voor een aanpassing van de stallen zet volgens Scheepers geen zoden aan de dijk. “Dat hele idee is niet doortimmerd. Het hele voorstel is azijn, er zit geen honing bij”.



”De provincie pakt de Brabantse veehouderij zo hard aan om voor recreatie, verkeer en industrie in Brabant meer ontwikkelingsmogelijkheden te krijgen", zegt Scheepers, “"terwijl we juist met de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging in gesprek zijn en afspraken willen maken om ruimte te zoeken en die vervolgens fair over alle economische sectoren te verdelen.”



Boeren zijn woedend en zullen in de aanloop naar de vergaderingen van Provinciale Staten over het voorstel van zich laten horen. Ze voeren op social media al actie. “GS overspelen hun hand. Dit plan is onverkoopbaar”, aldus Janus Scheepers.



Provinciale Staten vergaderen op 23 juni voor het eerst over het voorstel. In de vergadering van 7 juli zullen ze een beslissing. De ZLTO denkt dat provinciale staten dit voorstel niet zonder slag of stoot zullen accepteren.



CDA zwaar teleurgesteld

De fractie van het CDA in provinciale staten heeft al gereageerd op het voorstel van GS. "We zijn zwaar teleurgesteld", zegt landbouwwoordvoerder Ton Braspenning. Het CDA is van oudsher de partij met de grootste aanhang onder boeren. Het CDA zit voor het eerst sinds mensenheugenis in de oppositie.



Braspenning: "Het gaat hier helemaal niet meer om het verminderen van het aantal dieren. Het gaat er om dat boeren minder mogen uitstoten zodat andere bedrijven meer ruimte krijgen. Wat schiet de natuur hier nou mee op".



Volgens Braspenning is het compromis van 2022 slechts een kleine verschuiving. "Dit gaat direct het inkomen van boeren raken. Dit is vooral een manier tot schaalvergroting". Het CDA ziet meer in boerenfamiliebedrijven. Dat gaat op deze manier niet lukken, zegt Braspenning.



Het betreurt het ook dat Brabant veel strengere regels maakt dan andere provincies. "Brabant komt op een eilandje". aldus Braspenning.





Willem Berkers, zelf een jonge en ondernemende boer uit Asten-Heusden, denkt dat de provincie uiteindelijk het tegenovergestelde bereikt van wat ze wil. "Boeren die van plan om bijvoorbeeld in 2025 te stoppen met hun bedrijf worden nu gedwongen om te investeren voor een hele korte termijn", aldus Berkers.Scheepers ziet dat probleem ook. "Stel dat een boer over een jaar of acht met pensioen wil en geen opvolger heeft. Dan moet hij nu investeren terwijl hij helemaal niet plan is in die laatste jaren meer dieren te nemen. Dat betekent geen extra inkomsten maar wel enorme uitgaven., terwijl zijn pensioen in dat bedrijf zit".