Okan had één van de laagste Citoscores van de klas, maar slaagt nu voor zijn havo-examen

OOSTERHOUT - "Ik heb er acht jaar over gedaan, maar ik heb nu eindelijk mijn havodiploma op zak!" Okan Caner (20) is misschien wel een van de gelukkigste Brabanders van dit moment. Nu wel. "Maar ik ben wel boos dat ik er door een lage Citoscore zo lang over heb moeten doen."

Jarenlang wilde Okan uit Oosterhout bewijzen dat een Citotoets onzin is. Dat een lage Citoscore niet gelijk betekent dat je ook een laag opleidingsniveau moet volgen. En dat is hem nu gelukt. Hij is geslaagd voor zijn havo-examen. Na een hele lange weg.



"En dat had nooit zo lang hoeven duren, als mijn Citoscore mijn leven niet zo had bepaald." In groep 8 kreeg Okan te horen dat hij zijn toets niet goed had gemaakt. Score: 521. Gevolg: hij moest naar het leerwegondersteunend onderwijs.



Okans moeder kreeg borstkanker

Okan wist al lang dat hij zijn Cito niet goed zou maken. Hij zat namelijk niet lekker in zijn vel, zijn concentratie stond op een laag pitje. "Mijn moeder had net in die periode te horen gekregen dat ze borstkanker had. Ik zag mijn vader huilend uit de kamer komen. Nee, dan ben je er even niet bij met je hoofd."



Toch was de Citoscore bindend en Okan begon aan zijn voortgezet onderwijs. Eerst leerwegondersteunend, toen basis, daarna kader, vervolgens theoretische leerweg en nu havo. Eindelijk. "Ik heb het allemaal zelf gedaan. Op het vmbo had ik overal achten voor. Havo was wel echt moeilijker, maar het is me wel gelukt."Okan hoopt, door zijn verhaal te vertellen aan Omroep Brabant, dat scholen de Citotoets wat losser laten. "Omdat mijn school zo geloofde in die score, omdat ze er alles van af hebben laten hangen, is mijn leven zo verlopen. Dat had echt anders kunnen lopen."Toch, Okan gaat vanavond keihard feesten. "Lekker de stad in. Het is feest . En volgend jaar begin ik aan de lerarenopleiding Algemene Economie."