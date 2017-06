Drie vrouwen van PSV na 'pittig proces' in Oranje-selectie voor EK

EINDHOVEN - Bondscoach Sarina Wiegman heeft Angela Christ, Sisca Folkertsma en Vanity Lewerissa van PSV opgenomen in de EK-selectie. Ook de Brabantse dames Daniëlle van de Donk (Valkenswaard), Kika van Es (Boxmeer) en Jackie Groenen (Tilburg) zijn geselecteerd.

"De kwaliteit van deze spelersgroep wordt steeds groter, dus de keuze voor de selectie was een pittig proces", zegt Wiegman. "We kijken uit om met dit team de laatste weken van de voorbereiding in te gaan om op 16 juli te starten aan een fantastisch EK in eigen land."



Wiegman heeft in haar selectie plek voor vier Brabantse speelsters. Naast Van de Donk (Arsenal), Van Es (Achilles '29) en Groenen (FFC Frankfürt) komt PSV-goalie Christ ook uit de provincie, ze speelt bij de Eindhovenaren in haar eigen geboortestad.



De PSV-speelsters Jeslynn Kuijpers en Myrthe Moorrees staan samen met Marjolijn van den Bighelaar (Ajax), Merel van Dongen (Ajax), Danique Kerkdijk (FC Twente), Barbara Lorsheyd (FC Twente), Marthe Munsterman (FC Twente), Paulina Quaye (Ajax) en Siri Worm (FC Twente) op de standby-list.De Oranje Leeuwinnen vervolgen op dinsdag 20 juni hun voorbereiding op het EK. Vanwege buitenlandse competitieverplichtingen van en eventuele extra rust voor geselecteerde internationals, heeft Wiegman een aantal speelsters van de standby-lijst toegevoegd aan de voorbereiding.