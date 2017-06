Titelverdediger Nicolas Mahut sneuvelt op Ricoh Open

ROSMALEN - Titelverdediger Nicolas Mahut is woensdag uitgeschakeld op de Ricoh Open. De Fransman ging in drie sets onderuit tegen landgenoot Julien Benneteau. Bij de dames werd de als eerste geplaatste Dominika Cibulkova uitgeschakeld door Antonia Lottner.

Mahut ging in Rosmalen op jacht naar een historische zege. Drie keer eerder won hij het toernooi. Hij zou de eerste tennisser kunnen worden met vier toernooizeges op zijn naam in Rosmalen. Zo ver komt het dus niet. Woensdag werd hij in drie sets uitgeschakeld door Benneteau (6-3, 2-6, 2-6).



Cibulkova heeft het toernooi van Rosmalen alweer verlaten. De 28-jarige Slowaakse, als eerste geplaatst, verloor verrassend van Antonia Lottner. De jeugdige Duitse (20) won de partij in de eerste ronde in drie sets met (7-5, 2-6, 6-4).Titelverdedigster CoCo Vandeweghe werd eerder al uitgeschakeld door Carina Witthoeft.