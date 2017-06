Heerlijk zomerweer op komst in Brabant

EINDHOVEN - Het zwembadje kan uit de schuur, de barbecue afgestoft en de tuinkussens weer op de bank. Het wordt superweer. Alleen in het zuidoosten van de provincie kan er donderdag een pittige bui roet in het eten gooien. Ook vrijdag is even een mindere dag met wat lagere temperaturen, maar daarna is het genieten geblazen.

Op zaterdag wordt het zo'n 24 graden met wat wolken en zon. Zondag wordt het nog wat beter. De zon schijnt volop en de temperatuur stijgt naar 27 graden. Maandag is ook nog een topdag. Met 28 graden is het barbecueweer.



Dit jaar hebben we nog geen hittegolf gehad, maar al wel een hoop dagen met aangename zomerse temperaturen. Eind mei was het erg warm, maar kwamen we twee graden tekort om van een hittegolf te mogen spreken.