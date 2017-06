Marcel Kittel rekent op leuke dagen in Ster ZLM Toer: 'Klassement wordt moeilijk'

WESTKAPELLE - Timo Roosen eindigde als vijfde in de proloog van de Ster ZLM Toer, de komende dagen zal hij vooral in dienst van ploeggenoten gaan rijden. Marcel Kittel wil net als winnaar Primoz Roglic in de komende dagen nog wat laten zien.

Met een glimlach op het gezicht en in goed Nederlands sprak Kittel na afloop vol tevredenheid over zijn race. "Als het zo gaat, is het voor mij heel goed, ook voor de ploeg."



"Ik spreek niet van het algemeen klassement, dat wordt zeker moeilijk. Het gaat er hier om dat ik een paar goede dagen op de fiets heb, samen met de ploeg", zegt de Duitser. "Het is de laatste etappekoers voor de Tour, dat is belangrijk voor mij. Ik wil goede kilometers op de fiets maken. Het wordt nog leuk de komende dagen."



'Sprinttrein grootste doel'

Roosen eindigde als vijfde. "Ik had op zoiets gehoopt, de top vijf was het doel. Ik heb in de bochten wat tijd laten liggen. Op het laatste stuk kon ik goed doorstampen. In het bochtige stuk was ik misschien te voorzichtig. Normaal is het probleem dat ik teveel risico neem in bochten. Nu niet, misschien ook omdat ik deze week nog ben gevallen. Toch ben ik redelijk tevreden."



De rest van de ZLM Toer zal Roosen niet voor zichzelf rijden, waarschijnlijk. "Ik denk dat het veel in dienst van zal zijn. Het klassement is ook een doel voor ons, maar Primoz Roglic zal het voor ons gaan doen. Met de sprint gaan we voor Dylan Groenewegen, dat is logisch natuurlijk. We gaan een sprinttrein op de rails zetten. Dat is het grootste doel van de ZLM Toer."



Roglic kijkt van 'dag tot dag'

Roglic maakte zijn favorietenstatus waar met de winst van de proloog. "Het is niet zo dat je tien of vijftien seconden voorsprong krijgt omdat je favoriet bent, het zorgt voor druk", was de eerste reactie van de Sloveen na zijn winnende rit. Ook ploeggenoot Roosen deed het goed. "Het is goed om te zien dat we met meerdere jongens goed in het klassement zitten."



In de tweede etappe start Roglic als klassementsleider. Of hij door zijn team ook naar voren wordt geschoven als man voor de eindzege weet Roglic niet. "We bekijken het van dag tot dag."