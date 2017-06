Verwarde man steelt toegangspas legerbasis Oirschot en gaat joyriden met legertruck

OIRSCHOT - Een ‘verwarde witte man’ van 21 jaar heeft maandag een vrachtwagen van de militaire basis Oirschot gestolen en is daarmee gaan joyriden in Eindhoven. Dat zegt minister Hennis van Defensie. De man is later op de legerbasis aangehouden.

Dat heeft minister Janine Hennis van Defensie woensdag aan de Tweede Kamer verteld tijdens een debat over een incident op vliegbasis Volkel. Daar werd in mei een veroordeelde Syriëganger aangehouden.



De joyrider had eerder op de dag een rugzak van een op de hei oefenende militair gestolen. Daarin zat een toegangspas, waarmee hij de kazerne in Oirschot op wist te komen. Er zat ook een universele sleutel van een Scania-truck in.Op de basis heeft hij een truck gestolen. De man wist het kazerneterrein af te komen door een poort kapot te rijden. Hierna heeft hij een paar uur in de omgeving van Eindhoven rondgereden.Tijdens zijn rit heeft hij andere wagens beschadigd. Ook is duidelijk dat er schade is aangericht aan een park in Eindhoven.De man zit nog vast. Hij wordt vrijdag voorgeleid.