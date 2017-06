'Zonder haar was Luuk er niet meer geweest', moeder bedankt reddende engel persoonlijk

TILBURG - Eindelijk kon ze de reddende engel van haar tweejarige zoontje dan persoonlijk bedanken. Met een bos bloemen en een kaartje gingen Kimm en Luuk langs bij Valentina. Luuk verslikte zich in een snoepje, terwijl hij samen met zijn moeder Kimm stond te wachten in de rij bij de Kruidvat. Valentina kwam meteen in actie en redde het jongetje. "Ik wil haar nog een keer heel erg bedanken, zonder haar was Luuk er misschien niet meer geweest", zegt Kimm.

Na het ongeluk met het snoepje, in de vorm van een colaflesje, bedankte Kimm Valentina wel, maar eenmaal thuisgekomen besefte ze pas wat er echt gebeurd was. "Mijn moeder zei: 'Je mag die vrouw wel heel erg bedanken'. Maar ik wist niet hoe ze heette en had geen contactgegevens. Daarom heb ik een oproep op Facebook gezet", legt Kimm uit.



En op die oproep reageerde Valentina. "Ik hoorde dat Kimm me zocht, dus ik heb haar een berichtje gestuurd", zegt ze. “Ik vind het heel erg leuk om haar en Luuk nu te zien, en om te zien hoe het met hem gaat.” Een persoonlijke bedankje is volgens Kimm niet meer dan normaal. "Dat is het minste wat ik kan doen", zegt ze.





Met Luuk gaat het uitstekend. De tweejarige rent en springt door Valentina’s tuin. Hij gooit een balletje met Nijntje erop naar het hoofd van Valentina en van zijn moeder en op de stenen gans in de hoek probeert hij paardje te rijden.

“Het is echt een dondersteen”, lacht zijn moeder. “Daarom was hij ook zo snel met dat colaflesje”, maar het gaat nu weer hartstikke goed met hem. Hij was nog even boos op Valentina omdat hij dacht dat zij hem geslagen had, maar nu vindt hij haar wel lief.”

Valentina zou het zo weer doen. “Maar al die media-aandacht hoeft van mij niet zo. Ik ben door allerlei radiostations gebeld. Maar ik hoef helemaal geen held te zijn, ik ben gewoon liever een gewone burger”, lacht ze bescheiden.