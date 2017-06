Steeds meer kolossale coketransporten: douane alerter

ANTWERPEN - Er stroomt steeds meer cocaïne Brabant binnen. Bijna alles komt uit de haven van Antwerpen. Nu al is er even veel coke naar en in West-Brabant onderschept dan het hele vorig jaar: zesduizend kilo. De Nederlandse en Belgische douane willen het tij keren en gaan hun inspanningen opvoeren.

Woensdag tekenden beide douanes een samenwerkingsovereenkomst in het hart van de Antwerpse haven.



Moerdijk en Zeeland

Nederlandse en Belgische douanediensten werken al een tijdje samen. Ze gaan vanaf nu structureel informatie uitwisselen en expertise delen. Zo gaan ze bijvoorbeeld de specialistische douane-duikers uit Rotterdam ook inzetten in Antwerpen. Die moeten in het Scheldewater onder schepen zoeken naar drugspakketten.



De intensievere aanpak gaat ook gelden voor Moerdijk, de enige zeehaven in Brabant en voor de Zeeuwse wateren.



'Drugbestrijding blijft een hoge prioriteit houden, er wordt veel onderschept', zegt Aly van Berckel-Van de Langemheen, de hoogste baas van de Nederlandse douane.



Er is meer coke onderweg

Groot probleem waar eigenlijk alle Europese havens mee kampen is momenteel de enorme toestroom van coke, meldt de Belgische douane. Vorig jaar (2016) werd een recordhoeveelheid van bijna dertig ton coke onderschept in Antwerpen. De cijfers van de jaren daarvoor lagen stukken lager. In de hele EU werd 77 ton onderschept.



Volgens Kristian Vanderwaeren, administrateur-generaal van de Belgische douane heeft de toename te maken met productie in Latijns-Amerika. 'Genetische manipulatie zorgt er voor dat je meer uit een plant kan halen. Daarnaast zijn de extractietechnieken verbeterd. Uit een zelfde oppervlak haalt men meer cocaïne. De productie neemt toe, handel neemt toe dus ook de inbeslagnames'.



Slim zijn

Vanderwaeren geeft toe dat de pakkans daalt, omdat de totale vracht ieder jaar groeit en het dus zoeken is naar een naald in een hooiberg. Maar zijn boodschap is: de douane moet slim zijn. 'We moeten met techniek en informatie de juiste profiling doen: identificeren welke containers hot zijn'.



Volgens de Belgische douane komt de meeste coke uit Colombia. Ook Peru en Bolvia zijn belangrijke productielanden. Er komen ook veel 'besmette' containers uit Costa Rica en Brazilië. De coke zit vaak verstopt tussen bananen, ananassen of zelfs in marmer en in containervloeren.



Brabant

Waarom juist in West-Brabant zo veel cokeladingen worden onderschept, is voor beide douane-topmensen onduidelijk. 'De drugskartels zijn in Nederland beter georganiseerd, dan bij ons, blijkt uit onderzoeken', zegt Vanderwaeren. Zijn Nederlandse collega heeft er zo geen verklaring voor.



De toename is langer zichtbaar, zo bleek uit een reportage in 2013. Dit jaar waren er opvallende vangsten in

- Hazeldonk, waar in januari 4000 kilo werd ontdekt.

-In april was er bijna 600 kilo naar Ossendrecht onderweg.

-In mei onderschepte de Antwerpse douane 1500 kilo voor een bedrijf in Roosendaal.