Piramide van 50.166 champagneglazen goed voor wereldrecord: 'Dit is geweldig'

MADRID - Een enorme piramide van 50.166 champagneglazen is goed voor een nieuw wereldrecord. Woensdagavond schreef champagnetorenbouwer Luuk Broos uit Kaatsheuvel in Madrid het record op zijn naam. “Dit is het hoogtepunt in mijn carrière.”

Het laatste glas op de bijna 7,5 meter hoge toren werd woensdagmiddag gezet. Daarmee was het wereldrecord nog niet verbroken. De toren moest nog worden ‘ingezegend’ met een magnumfles Moët.



Hoe eenvoudig dat ook klinkt, bij die laatste handeling had nog van alles mis kunnen gaan. Zo zou het record niet geldig zijn als de champagne niet soepel door de piramide zou vloeien. “De jury is kritisch, maar gelukkig ging het allemaal goed. Dit is het mooiste wat ik meegemaakt heb in veertig jaar ondernemen.”

Broos’ vorige record stond op 43.680 glazen. Als het aan de ondernemer ligt, laat een nieuwe recordpoging niet lang op zich wachten. Moët & Chandon, die Broos voor deze poging benaderde, zou plannen hebben om het evenement eens in de twee jaar te houden.

'Gaat om de kick'

“De sport zit hem in het verleggen van grenzen. Geld is geen drijfveer, het gaat om de kick”, aldus Broos. Volgende week wacht een nieuwe uitdaging. Profvoetballer Wesley Sneijder en zijn vrouw Yolanthe openen in Ibiza hun loungeclub. “Daar zijn we bij. Later gaan we nog naar Dubai. Dit maakt het leven wel leuk.”