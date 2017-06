Stakingen bij Holland Casino voorbij

BREDA - Na vele overleggen en stakingen van het personeel zijn de vakbonden en Holland Casino het eens geworden over de afspraken voor een nieuwe cao. Als alle partijen, inclusief de achterban, het eens zijn met de voorstellen, is een nieuwe cao een feit.

De vakbond is opgelucht dat er eindelijk een akkoord op tafel ligt. “Het is goed dat we elkaar vanaf nu weer recht in de ogen kunnen kijken. Alle lof ook voor de vastberadenheid van de werknemers. Dit akkoord is hard door hen bevochten en doet recht aan de bijdrage die zij de afgelopen jaren hebben geleverd”, zeggen de vakbonden.



Volgens de bonden is iedereen gebaat bij rust op werkvloer. "Ook hebben werknemers behoefte aan zekerheid. Gedurende de looptijd van de nieuwe cao zullen geen gedwongen ontslagen vallen."Volgens de bonden hebben de afgelopen jaren de medewerkers flink op arbeidsvoorwaarden moeten inleveren, maar nu Holland Casino zwarte cijfers schrijft, delen ze mee in het positieve resultaat. Over 2016 krijgen ze een eenmalige uitkering van 4,5 procent. Vanaf 2017 krijgen ze een loonsverhoging. De eindejaarsuitkering gaat ook omhoog.