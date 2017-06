Bromfietser haalt ‘halsbrekende toeren’ uit om aan politie te ontkomen

HEEZE - Na een wilde achtervolging heeft de politie woensdagavond een 33-jarige man uit Heeze opgepakt. De verdachte negeerde een stopteken en haalde ‘halsbrekende toeren’ uit om aan de politie te ontkomen.

Agenten wisten de man te arresteren nadat hij op de Drossaard in Heeze was gevallen. De politie wil graag in contact komen met getuigen en mensen die in gevaar zijn gekomen door het gevaarlijke rijgedrag van de man.

Het is niet bekend waarom hij het stopteken negeerde.