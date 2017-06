Zanger van metalband was onder invloed van drugs tijdens optreden in 013 Tilburg

TILBURG - Zanger Ivan Moody van metalband Five Finger Death Punch was maandagavond onder invloed van drugs tijdens het concert in 013 in Tilburg. Moody treedt voorlopig niet meer op, valt te lezen in een verklaring op de website van de band.

“Ik geneer me toe te moeten geven dat ik weer van de wagen ben gevallen. Voorafgaand aan het optreden in Tilburg was ik al niet stabiel en ondanks dat veel gebeurtenissen tijdens de show niet in mijn handen lagen, heeft de schaamte dat ik niet kon presteren mij over de rand geduwd”, luidt een deel van het statement.

Verder laat Moody weten het niet eerlijk te vinden voor zijn bandleden en fans als hij op deze weg doorgaat. Hij hoopt zo snel mogelijk weer te kunnen optreden.

Vervanger

Tommy Vext, zanger van metalband Bad Wolves, neemt het restant van de Europese tour de plek van Moody in. “Zelf ben ik sinds acht jaar clean, dus ik kan me goed identificeren met Ivan’s gevecht.”

Het concert van Five Finger Death Punch liep maandagavond uit op een deceptie. De show was rommelig en slecht en werd uiteindelijk vroegtijdig afgebroken.