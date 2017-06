Uitslaande brand verwoest makelaarskantoor

OSS - In het gebouw van makelaarskantoor Van der Krabben in Oss woedde in de nacht van woensdag op donderdag een uitslaande brand.

Het vuur in het historische kantoorpand op de hoek van de Kruisstraat en de Nieuwe Brouwerstraat werd rond kwart voor vier ontdekt.



Keuken

De brand woedde volgens de brandweer het hevigst in de keuken op de begane grond. Mogelijk is de brand daar begonnen. Hoe het vuur kon ontstaan, wordt nog onderzocht.



Bij de brand kwam veel rook vrij. Daarom zette politie korte tijd omliggende straten af. Na een uur blussen was de brand onder controle. De schade is groot.