Twee rijstroken A58 dicht, drie kwartier vertraging

Automobilisten moeten geduld hebben in de file. (Foto: Edwin van Loon)

OIRSCHOT - Twee rijstroken van de A58 richting Tilburg zijn rond tien voor acht donderdagochtend afgesloten ter hoogte van Oirschot na een ongeluk.

Bij Oirschot zijn drie auto's op elkaar gebotst. Hoe dit kon gebeuren, is niet bekend.



Ook problemen op A2

Automobilisten moeten rekening houden met drie kwartier vertraging. Hen wordt geadviseerd over Den Bosch te rijden, via de A2 en de A65.



Er zijn ook problemen op de A2 richting Eindhoven. Voor Nederweert staat donderdagochtend tien kilometer file. Hier is een ongeluk met vrachtwagens gebeurd en moeten automobilisten rekening houden met meer dan een uur vertraging. Hier wordt automobilisten geadviseerd tot een uur 's middag bij knooppunt Vonderen om te rijden via Venlo.