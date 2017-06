'Sluiting camping Fort Oranje kost gemeente vijf miljoen euro'

ZUNDERT - Het sluiten van camping Fort Oranje in Rijsbergen en het de herhuisvesting van de bewoners gaat zo'n vijf miljoen euro kosten. Dat meldt BN DeStem op basis van cijfers van de gemeente Zundert.

Volgens de krant wordt het geld ook gebruikt om mensen met een eigen caravan of huisje op de omstreden camping schadeloos te stellen.



Gang naar rechter

Een deel zal ook naar de proceskosten gaan die de gemeente waarschijnlijk zal moeten betalen. Campingeigenaar Cees Engel en veel bewoners hebben al gezegd naar de rechter te stappen om de sluiting aan te vechten.



Volgens ambtelijke stukken wordt de vijf miljoen euro over rijk, provincie en gemeenten verdeeld. Het is nog onduidelijk wie welk deel gaat betalen.