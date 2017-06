Kamerlid over nieuw incident Oirschot: 'Hier moeten consequenties aan verbonden worden'

OIRSCHOT/ROSMALEN - "Heel erg slordig." Met deze woorden reageert CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg op een nieuw incident op de militaire basis in Oirschot. Daar wist een verwarde man (21) uit Veldhoven maandag met een gestolen toegangspas een vrachtwagen te stelen om hier vervolgens mee te gaan joyriden. "Op deze manier collega’s en de basis in onveiligheid brengen, kan niet", zegt ze donderdagochtend in het programma Wakker! van Omroep Brabant.

Wat Van Toorenburg betreft moeten er aan het incident dan ook ‘consequenties worden verbonden’. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt, weet ze. Maar militairen die rugzakken onbewaakt ergens laten liggen, zodat een voorbijganger een toegangspas kan meenemen. "Dat soort dingen mogen niet gebeuren."

Van Toorenburg pleit voor het aanscherpen van de procedures. En ze zal hierop bij minister Hennis van Defensie blijven hameren. Het is immers niet de eerste keer dat het misgaat op de basis in Oirschot. Zo wist vorig jaar een journalist van SBS gehuld in camouflagekleding ongehinderd de legerbasis in Oirschot binnen te komen.



'Scherpte'

En ook op vliegbasis Volkel ging het onlangs mis. Daar werd in mei een veroordeelde Syriëganger aangehouden. Het heeft volgens Van Toorenburg allemaal met ‘scherpte’ te maken. "Het gaat om kwetsbare terreinen. Collega’s en de basis in onveiligheid brengen, kan niet", stelt ze. De verschillende lagen van beveiliging moeten daarom worden verbeterd.

Een termijn waarop maatregelen moeten worden genomen, noemt ze niet. Maar wel geeft ze aan er bovenop te zitten. Het wachten is wat het Kamerlid uit Rosmalen betreft nu op de brief die de minister van Defensie heeft beloofd. Hierin zal ze uitleggen wat ze heeft gedaan om verschillende lagen van controle te verbeteren. Een brief die Van Toorenburg zeer binnenkort verwacht.

Irisscan

Eén ding staat voor het CDA-kamerlid vast. "Dit soort dingen mogen niet gebeuren op een militaire basis. Het moet niet mogelijk zijn dat je bijvoorbeeld zonder irisscan op bepaalde plaatsen kunt komen. Er moet beter worden gekeken waar je met welke toegang kunt komen."



De 21-jarige man uit Veldhoven zit nog vast. Hij wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.