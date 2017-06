Moet doodrijder van Nassim (3) terug de cel in? Rechter doet uitspraak

BREDA - De man die vorig jaar is veroordeeld voor het doodrijden van de 3-jarige Nassim in Breda hoort donderdagmiddag van de rechter of hij opnieuw de gevangenis in moet. De 19-jarige Elias A. wilde niet meewerken aan de opgelegde behandeling in een kliniek die hij na zijn vrijlating moest beginnen. Justitie wil dan ook dat A. zijn voorwaardelijke celstraf van zes maanden uitzit.

A. kreeg vorig jaar achttien maanden celstraf opgelegd, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Ook legde de rechtbank hem op dat hij drie jaar moest worden behandeld. De reclassering vindt dat langdurige behandeling nodig is, maar Elias A. nam na drie dagen de benen.



'Liever de cel in'

De jongeman liet twee weken geleden tijdens de zitting weten dat hij nog liever maanden de cel in gaat dan dat hij in behandeling gaat. Hij heeft naar eigen zeggen geen problemen die opgelost moeten worden. "Ik vond het gewoon niets. Ik wil daar niet zijn", vertelde hij de rechter.



ZIE OOK: Doodrijder Nassim (3) stopte na drie dagen met behandeling: 'Ik heb geen problemen'



Deskundigen denken daar anders over. De professionele behandeling zou hem moeten helpen met zijn psychologische problemen en hem weerbaarder moeten maken voor criminele contacten.



Koningsdag

Nassim werd op Koningsdag 2016 aangereden op de Veurnestraat in Breda. Hij was op slag dood. De veroorzaker reed daarna door. Begin november vorig jaar werd A. daarvoor veroordeeld.