Echte kinderlogica van Theater Artemis: 'Als iets niet goed is, doe je het gewoon niet!'

TERSCHELLING - Kinderen weten het beter dan volwassenen! Want ze kijken naar het Jeugdjournaal. En de kinderen leven langer dan volwassenen; dus ze hebben een groter belang bij de toekomst. Hierover gaat de voorstelling 'Hallo Dampkring' van Theater Artemis uit Den Bosch. te zien op theaterfestival Oerol.

In het prachtige duinlandschap van Terschelling speelt Theater Artemis uit Den Bosch 'Hallo Dampkring'. Een voorstelling die alleen maar leuk is als je als publiek ook meedoet. Zes kinderen zingen 'Hallo' en als het verkeerslicht midden in de duinpan op groen springt, zingt iedereen op de tribune 'Hallo, hallo', keurig zoals in het boekje staat dat is uitgedeeld.



Wat laten we onze kinderen na?

'Hallo Dampkring' gaat over het milieu, Of beter, het gaat over de wereld zoals wij (de volwassenen) die achterlaten voor onze kinderen. En de kinderen van Theater Artemis hebben daar een mening over; ze roepen de ouderen ter verantwoording.

'Hallo Dampkring' doet denken aan dat moment dat bijna iedere ouder wel kent. Dat moment dat een van je kinderen naar je toekomt met de mededeling dat ze geen vlees meer eten omdat het zielig is voor de dieren of omdat het slecht is voor het milieu. De volwassen argumenten in dat gesprek klinken altijd een beetje hol in het licht van de heldere kinderlogica: als iets niet goed is, doe je het gewoon niet. Punt!

Vrolijk samen zingen

Toch is 'Hallo Dampkring' een vrolijke voorstelling. Samen zingen - en daar draait deze Artemis-voorstelling om - is leuk. En als de tekst en de muziek van de volwassenen zo lastig worden dat het gezang volledig uit de hand loopt, past het precies. "We horen jullie niet, we snappen jullie niet," zingen de kinderen terug en je realiseert je dat je als groot mens behendig in de val bent gelokt.

'Hallo Dampkring' zit vol met verwijzingen naar (katholieke) kerk. Alleen die beurtzang al natuurlijk met namen als Dies Irae, Kyrie Eleison en Libera Me. Maar ook de biecht en de doop als bevrijdende rituelen komen voorbij.

Wat zoen we met onze zonden?

'Hallo Dampkring' is inhoudelijk direct, vrolijk, licht absurd en past dus helemaal bij Artemis. Het gaat ergens over en dat is gelukkig geen reden om er geen bijzonder theater van te maken.

De verwijzing naar de kerk geeft de voorstelling nog een extra knipoog. Je kan je afvragen of de kerk er in de afgelopen tweeduizend jaar niet beter in is geslaagd ons te verzoenen met onze zonden dan ons die zonden af te leren. Met andere woorden, wie heeft gebiecht dat-ie te veel auto rijdt, heel erg van vlees houdt én te veel spuitbussen gebruikt, kreeg vaak vergeving maar is er na die vergeving zelden mee gestopt.

Straks ook in Den Bosch

Terschelling is een eind weg maar 'Hallo Dampkring' is in augustus ook te zien op Theaterfestival De Boulevard in Den Bosch. Op de fiets komen, zie het als een boetedoening, is dan het best.