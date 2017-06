Verwarde man (69) loopt met pistool door Loon op Zand

LOON OP ZAND - Een 69-jarige verwarde man is woensdag opgepakt, omdat hij met een pistool in Loon op Zand rondliep.

De man stond bij een bushalte aan de Loonse Molenstraat en trok de aandacht van een wijkagent en twee andere agenten die in een politieauto voorbijreden.



Pistool

De agenten stopten en vroegen de man wat er aan de hand was. De man vroeg om hulp en liet zijn pistool zien. De wijkagent pakte het vuurwapen meteen af. De andere agenten stapten uit de auto en namen de munitie in beslag.



De verwarde man is in de cel gezet. Waarom hij het wapen bij zich had, is niet bekend.