Voorkomen waaiers een massasprint in Ster ZLM Toer? [LIVEBLOG]

HOOGERHEIDE - Primoz Roglic begint donderdag om half 12 als klassementsleider aan de tweede etappe van de Ster ZLM Toer. De etappe start in Tholen, de finish is in Hoogerheide. De verwachting is dat er in Hoogerheide een massasprint komt, al kunnen waaiers kunnen er voor zorgen dat de sprinters niet om de zege vechten. Volg de tweede etappe via de liveblog.