Problemen bij apotheken: 'Het gaat de goede kant op, maar we schamen ons wel'

DEN BOSCH - De problemen met het leveren van medicijnen aan apotheken zijn nagenoeg voorbij. Dat laat de Bossche medicijnleverancier Alliance Healthcare donderdag weten. De problemen werden veroorzaakt door een softwarestoring.

De problemen onstonden nadat Alliance de computersystemen vernieuwde. "Ik wil benadrukken dat wij het waanzinnig vervelend vinden dat dit gebeurd is", vertelt woordvoerder Wilko Thijssen van Alliance. "We schamen ons tegenover onze klanten. We hebben de afgelopen periode alles op alles gezet en alle energie erin gestoken om er voor te zorgen dat patiënten hun producten kregen. Dit was een heel vervelend incident. We hopen dat alles snel weer normaal is voor onze klanten en patiënten, zoals ze van ons gewend zijn."



'Nog wel kleine vertraging'

Volgens Thijssen heeft Alliance nu 'technisch alles nagenoeg onder controle'. "Maar er zit nog wel een kleine vertraging in de leveringen."



Ondanks de leveringsproblemen ontstonden er de afgelopen weken geen tekorten. "Heel veel apothekers hebben elkaar geholpen op het moment dat ze een product nodig hadden", weet Thijssen. "Wat ook veel gebeurde, is dat ze andere groothandels om hulp vroegen. Dat systeem werkt goed."



Hij vertelt dat verschillende klanten van Alliance al hebben laten weten dat de problemen bij hen nu langzaam oplossen. "Dus het gaat de goede kant op."



'Waanzinnig ver'

Volgens Thijssen gaat het geen weken meer duren voordat alle problemen zijn opgelost. "Dit is echt veel sneller opgelost. Ik durf niet een exact tijdstip te geven, want het gaat om een IT-systeem waar nog kleine dingetjes in zitten. Maar we zijn waanzinnig ver."