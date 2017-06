Een voorstelling over wat je allemaal níet op Facebook zet

TERSCHELLING - Er zíjn dingen die we liever geheim houden, die we niet op Facebook of LinkedIn zetten. Dat we de buurvrouw begeren bijvoorbeeld, dat we 's avonds onder de dekens aan háár denken of dat we elke ochtend een schepje rattengif in het kopje thee hebben gelepeld dat we zo zorgzaam op het nachtkastje van onze vrouw zetten.

Over al díe dingen gaat 'Onder het Melkwoud' van Dylan Thomas dat de theatermakers van Afslag Eindhoven nu spelen op Oerol. Het stuk is als een camera die door een klein dorp glijdt maar dan wel een hele bijzondere camera die niet de buitenkant maar juist de binnenkant ziet, de jaloezie, de verlangens, de geilheid... de onderstroom die kolkt en zuigt onder de beschaving en het fatsoen.



De duinen in de schemering

Wie in dit seizoen met de schemering wil spelen, moet laat beginnen. De voorstelling van Afslag Eindhoven begint met een korte wandeling door de duinen, 's avonds om kwart voor tien. Tijdens de voorstelling wordt het langzaam donker en daar maakt Afslag Eindhoven heel mooi gebruik van.



'Onder het Melkwoud' geeft zich niet makkelijk gewonnen. Thomas gebruikte er een barokke taal voor met flarden van vertellingen die in elkaar overlopen of elkaar juist bruusk in de rede vallen; wie probeert alles te begrijpen en in het juiste hokje te plaatsen heeft er zijn handen vol aan. En dan speelt elke acteur ook nog eens meerdere personages.



Onzeker toekomst

Door allerlei subsidieperikelen leek de toekomst van Afslag Eindhoven even aan een zijden draadje te hangen. Met 'Onder het Melkwoud' dat ze in die financiële onzekerheid begonnen te repeteren, maakt het gezelschap duidelijk dat ze hun geld dubbel en dwars verdienen.



Het is een voorstelling voor alle zintuigen. De stem van Rogier Schippers die de teksten van Dylan Thomas spreekt, de muziek van Woody Veneman, het licht (ik zei het al), de regelmatig dansachtige scenes... het is allemaal fijn om naar te luisteren en te kijken. Ook als je soms even niet meekrijgt welk personage er nu aan het woord is of hoe de plot nu precies verloopt. Ondanks de kou en de harde bankjes van de tribune kwam het eind voor veel toeschouwers onverwacht snel.



Dit jaar staat de voorstelling alleen op Oerol maar Afslag Eindhoven wil 'Onder het Melkwoud' in 2018 ook op andere plaatsen spelen.