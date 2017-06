Petitie JUMBO-medewerkers moet CAO-onderhandelingen vlot trekken

ASPEREN - Zo'n honderd medewerkers van de distributiecentra van Jumbo hebben donderdagmorgen een petitie overhandigd aan de leden van de centrale ondernemingsraad. Het personeel strijdt al maanden voor een nieuwe CAO. Onderhandelingen hierover zitten muurvast.

De directie van het concern uit Veghel wil de arbeidsvoorwaarden regelen met de centrale ondernemingsraad. Tot grote ergernis van het personeel die de COA-onderhandelingen wil laten uitvoeren door de vakbonden. Die eisten eerder 2,5 loonsverhoging. Een vermindering van de werkdruk en meer vaste arbeidscontracten.



LEES OOK: Uitzonderlijk: Jumbo zet vakbonden buitenspel



Bijeenkomst ondernemingsraad

De petitie is ondertekend door zo'n duizend van de drieduizend vaste distributiemedewerkers. Delegaties van verschillende vestigingen uit het land verzamelden zich donderdag in Asperen waar de ondernemingsraad bijeen was.



Volgens Jumbo vakbondsman geert-jan Middelbos is de actiebereidheid groot: "Ook al worden er intern arbeidsvoorwaarden geregeld dan nog strijden wij verder voor een CAO. Nu wordt de vakbond buitenspel gezet terwijl de een onafhankelijke partij is."



'Belangrijk signaal'

Een vertegenwoordiger van de Centrale Ondernemingsraad liet het aanwezige personeel weten dat de petitie een belangrijk signaal is waarover ze zich verder willen beraden. Van de directie van Jumbo was niemand aanwezig.