Dode op zandpad Roosendaal is man, politie tast in duister

ROOSENDAAL - Het stoffelijk overschot dat woensdag werd gevonden in de Turfvaartsestraat in Roosendaal, is van een man. De politie tast nog in het duister over wat er met het slachtoffer gebeurd is. Het staat nog niet vast dat de man door een misdrijf om het leven kwam, zo laat een politiewoordvoerder weten.

Een voorbijganger vond het dode lichaam woensdagochtend rond halfnegen op een zandpad nabij sportpark Vierhoeven. Het slachtoffer lag in een greppel tussen de Nispenseweg en de Elderseweg en was half bedekt met blauw zeil.



Sporen

De politie startte 'uit voorzorg en om niets te missen' een forensisch onderzoek op de plek waar het lichaam werd gevonden. Tot laat in de avond werd in het gebied rond het slachtoffer naar sporen gezocht.



In totaal werken vijftien rechercheurs aan de zaak. Het forensisch onderzoek gaf geen uitsluitsel. Op korte termijn wordt sectie gedaan op het lichaam.