Varkenshouders stappen naar rechter als milieuplannen provincie doorgaan

DEN BOSCH - De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) kan zich niet vinden in het nieuwe plan van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant om de regelgeving rondom de veehouderij aan te scherpen. ‘Als dit zo wordt doorgezet, zullen wij naar de rechter stappen’, aldus Ingrid Jansen, de voorzitter van de POV.

De strengere regels moeten ervoor zorgen alle veehouders voor 2022 aan de milieueisen voldoen. Aanvankelijk was 2028 de deadline, later werd dat 2020. Dat leidde tot veel ongenoegen bij de boeren. 2022 is volgens GS een compromis.



De POV laat weten het daar niet mee eens te zijn en zegt dat veel boeren het onmogelijk kunnen halen. “Honderden familiebedrijven, die de afgelopen jaren in totaal al honderden miljoenen euro’s hebben moeten investeren in milieumaatregelen, zullen door deze nieuwe, extra regels verdwijnen”, aldus de POV in een persbericht.



De POV roept Provinciale Staten dan ook om op 7 juli niet akkoord te gaan met de voorstellen van Gedputeerde Staten en de oude deadline van 2028 aan te houden.