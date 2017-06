A16 bij Hazeldonk weer open na ongeluk met vrachtwagen

BREDA - De snelweg A16 bij Hazeldonk was donderdagmiddag tijdelijk dicht vanwege een ongeluk met een vrachtwagen. Het voertuig kwam door nog onbekende oorzaak tegen een andere vrachtwagen aan en botste vervolgens tegen de vangrail. De chauffeur raakte bekneld in het wrak.

Het ongeluk gebeurde in de richting Breda. Meerdere hulpdiensten waaronder de traumahelikopter kwamen ter plaatse. De brandweer heeft het slachtoffer uit het wrak bevrijd. De gewonde chauffeur is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De trauma-arts is meegereden.



File

Vanwege het ongeluk stond tussen de grens en industrieterrein Hazeldonk drie kilometer file. Rond twee uur kon het verkeer er weer mondjesmaat langs.



Een andere ongeluk op ongeveer hetzelfde tijdstip, bij Antwerpen-Noord, zorgde ook voor problemen op de snelweg A16. Verkeer naar België werd omgeleid via Bergen op Zoom (A4).