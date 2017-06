Niet voor watjes: dineren bungelend boven het reuzenrad op de Tilburgse Kermis

TILBURG - "Het is niet voor mensen met hoogtevrees, maar spannender dan een attractie op de kermis is het niet", verklapt Ton Gimbrère van de Bonheur Horecagroep in Tilburg. Op Roze Maandag tijdens de Tilburgse kermis organiseert hij Dinner in the Sky. Een culinaire ontdekkingsreis op vijftig meter hoogte.

Viermaal gaat het vliegend restaurant, met plaats voor tweeëntwintig gasten, de lucht in op Roze Maandag.



Boven de skyline van Tilburg bereidt chefkok Ralph Blaakenburg van Auberge du Bonheur een gastronomisch menu. "Champagne, oesters, het wordt een luxe diner", weet Gimbrère. "Ralph gaat zijn lievelingsgerechten klaarmaken."



Er wordt ook daadwerkelijk gekookt hoog in de lucht. In het zwevende restaurant zit een fornuis en er is een oven ingebouwd. Met een microfoon vertelt de chefkok aan de gasten wat hij allemaal aan het doen is.De Tilburgse horecaman maakte onlangs zelf een proefritje in Brussel. "Het is echt heel bijzonder vanwege het uitzicht. Maar spannender dan het reuzenrad is het niet. Je eten waait ook echt niet van je bord. Een wijnglas blijft ook gewoon netjes staan."Dinner in the Sky bestaat al elf jaar en is al bekend in meer dan vijftig landen in de wereld. In Tilburg komt de enorme kraan met het restaurant te staan op de Burgemeester Brokxlaan. In principe alleen op maandag 24 juli. "Maar mochten we enorm veel reserveringen krijgen kunnen we eventueel langer blijven staan."De Bonheur Horeca Groep zoekt vaker grote hoogtes op. Tijdens de week van Koningsdag kon er gedineerd worden in de gondels van een reuzenrad. "Maar in 2004 hadden we ons eerste popup restaurant op 135 meter hoogte bovenop woontoren Westpoint. Dat hebben we later op nog vijf locaties in Tilburg gedaan", weet Gimbrère.