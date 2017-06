Familie in Geldrop voor de zesde keer opgeschrikt door brand

GELDROP - Het was opnieuw schrikken woensdagnacht voor de familie Cornelissen in Geldrop. Na vijf autobranden werden ze voor de zesde keer opgeschrikt door brand. Dit keer was er een brand in de schuur bij hun huis.

De melding van de brand kwam iets na halfvier binnen bij de brandweer. De brandweer was vervolgens snel ter plekke waardoor de schade beperkt bleef. Of er in dit geval sprake is van brandstichting wordt nog onderzocht.

Na de vijfde autobrand begin mei, vertelde de familie Cornelissen al dat ze niet begreep waarom juist zij steeds de dupe zijn van brandstichting. "We hebben met niemand ruzie", vertelden ze toen nadat hun bestelbus in vlammen opging.

'Slecht voor onze nachtrust'

De familie woont sinds juli vorig jaar in de Goorstraat in Geldrop. Sinds die tijd werd al vijf keer een auto van het gezin in brand gestoken. "Het is slecht voor onze nachtrust, we zijn steeds bang dat er weer iets gebeurt."

Na de eerste autobrand plaatste de familie al een camera. Het is nog niet duidelijk of er ook nu camerabeelden zijn.