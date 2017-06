Megahagelstorm zorgt voor het eerst in jaren voor verliezen bij schadeverzekeraars

EINDHOVEN - Schadeverzekeraars in Nederland hebben voor het eerst in jaren verliezen geleden door het grote aantal schademeldingen na de megahagelstorm in Zuidoost-Brabant op 23 juni vorig jaar. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Verbond van Verzekeraars donderdag. Het gaat om zo’n 2 tot 3 procent verlies.

“In de recente geschiedenis is dit uniek”, aldus woordvoerder Rudi Buis. “Vooral autoverzekeraars boekten een slecht resultaat. Ook bij Agrarische- en Opstalverzekeringen zijn de cijfers niet goed.”



Half miljard euro schade

De verzekeraars keerden ruim een half miljard euro uit na de hagelstorm. Uit het rapport blijkt dat in de gemeente Bergeijk vrijwel elke woning en auto schade had. Het aantal schademeldingen was in postcodegebied 5575 in Bergeijk groter dan het aantal huishoudens in dat gebied. Dat betekent dus dat er gemiddeld meer dan één schademelding per huishouden was.



Er is bijna honderd miljoen euro aan schade gemeld bij motorvoertuigen, tweehonderd miljoen euro aan woonhuizen en tweehonderd miljoen euro is gegaan naar zakelijke schade.



Geen rampgebied

Op 23 juni trok er een extreme hagelbui over het zuidoosten van Brabant. Na de storm waren veel kassen, gewassen, auto’s en daken vernield.



Lange tijd werd geprobeerd het gebied uit te roepen tot rampgebied. Maar Den Haag wilde hier niets van weten.